Пʼять генералів та два полковники РФ заочно отримали підозру за атаку надважкою бомбою по Сумщині

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СБУ заочно повідомила про підозру пʼятьом генералам та двом полковникам РФ, які командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Мова про військових, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою авіабомбою типу УПАБ-1500Б.

Це був перший випадок, коли росіяни використали для обстрілу мирних об’єктів Сумщини настільки потужний боєприпас, зазначили в СБУ.

Тоді ця надважка бомба влучила по агрокомплексу на території Путивльської громади, зруйнувала декілька корпусів місцевої сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів.

За даними СБУ, ініціатором цього бомбардування був командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Він разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству.

Згодом запит на здійснення авіаудару від Журавльова отримав командувач Військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Сергій Дронов і дав згоду.

Потім за його наказом окупанти підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому в Ахтубінську і здійснили удар по українському підприємству.

Також розслідування встановило особи ще чотирьох російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення ворожої авіаційної атаки. Усі вони підлеглі Дронова:

начальник штабу — перший заступник командувача Військово-повітряних сил РФ генерал-майор Сергій Мещеряков ;

; начальник 929 льотно-випробувального центру Міноборони Росії генерал-майор Радик Барієв ;

; начальник штабу 929 центру полковник Віктор Моховіков ;

; заступник начальника 929 центру Міноборони РФ полковник Максим Стефанов.

Усім сімом повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Максимальне покарання — до 12 років вʼязниці.