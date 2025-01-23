Ізраїль на «Євробаченні-2025» представить співачка, яка пережила напад ХАМАС на музичний фестиваль
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Ізраїль на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» представлятиме співачка Юваль Рафаель, яка пережила напад терористів ХАМАС на музичний фестиваль Nova.
Про це йдеться на сайті конкурсу.
З якою піснею Рафаель поїде на конкурс, стане відомо пізніше.
Рафаель була з друзями на фестивалі Nova, коли його атакували терористи ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Вона вижила, сховавшись під купами мертвих тіл у придорожньому бомбосховищі, пише The Times of Israel.
Дівчина розповіла, що групи терористів зʼявлялися одна за одною і відкривали вогонь по сховищу, щоб переконатися, що всі загинули. З більш ніж 40 людей, які були сховані в укритті, живими залишилися лише 11. За словами Рафаель, у неї в голові та нозі досі залишаються осколки від обстрілу.
- «Євробачення-2025» пройде у швейцарському Базелі. Перший півфінал призначено на 13 травня, другий — на 15 травня, а фінал відбудеться 17 травня.