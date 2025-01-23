У Житомирі планували підірвати правоохоронців — підозрюваних затримали

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Правоохоронці затримали у Житомирі чоловіків, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за хибним викликом. Їм повідомили про підозру за закінчений замах на теракт.



Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, двоє чоловіків родом з Дніпропетровщини завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку «легких» грошей. За інструкцією куратора з РФ вони автобусом приїхали в Житомир. А в повідомленнях отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями.

Фігуранти завчасно орендували квартиру в Житомирі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Експерти зʼясували, що вибухові пристрої заховали в термосах, а всередині них було каміння, щоб при вибуху завдати більше шкоди.

Одну з вибухівок замаскували у м’якій іграшці, іншу — підключили до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

За допомогою віддаленого доступу планували активувати обидва вибухові пристрої, коли до квартири зайдуть українські правоохоронці. До цього часу підозрювані мали вийти з квартири, поселитися в готельний номер і чекати наступних вказівок від куратора з РФ.

Співробітники СБУ задокументували всю підготовку зловмисників до теракту і затримали обох фігурантів у готелі одразу після дзвінка на гарячу лінію Національної поліції.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.