РФ атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, понад 20 людей постраждали (оновлено)

Новини

Вранці 23 січня росіяни атакували Запоріжжя ракетами. Є загиблий та понад десяток постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Щонайменше чотири вибухи пролунали в місті близько 4-ї ранку. Моніторингові канали писали, що по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Станом на 07:34 відомо, що через удар загинув 47-річний чоловік та постраждали 24 людини, серед яких — двомісячне немовля. Також серед постраждалих — чотири співробітники ДСНС.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки: вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.