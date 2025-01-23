РФ атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, понад 20 людей постраждали (оновлено)
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- Оля Березюк
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Вранці 23 січня росіяни атакували Запоріжжя ракетами. Є загиблий та понад десяток постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Щонайменше чотири вибухи пролунали в місті близько 4-ї ранку. Моніторингові канали писали, що по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.
Станом на 07:34 відомо, що через удар загинув 47-річний чоловік та постраждали 24 людини, серед яких — двомісячне немовля. Також серед постраждалих — чотири співробітники ДСНС.
Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки: вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.