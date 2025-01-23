Північні корейці на Курщині знають, що вони приїхали гинути. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 22 січня

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«Бабель»

Детальний матеріал про тактику північних корейців у війні з Україною опублікувало видання The New York Times. Виявилось, що попри місяці злагодження солдати з КНДР воюють зовсім інакше, ніж росіяни, й українці сприймають їх як фактично окрему силу, під яку доводиться підлаштовуватись. Факти для матеріалу надали кілька анонімних американських військових і майже десяток українських ― ті, хто напряму стикався з корейцями в боях.

Перша відмінність солдатів Кім Чен Ина від підданих Путіна полягає в тому, що в мʼясних штурмах вони навіть не зважають на тяжкі втрати. Коли у росіян багато вбитих у «мʼясній хвилі», вони намагаються перегрупуватись, корейці ж просто сунуть уперед. Іще вони можуть використати одного зі своїх як приманку для дрона ― щоб решта загону вижили. Атакують вони значно більшими групами, ніж росіяни, ― по 40―50 людей, і біжать значно щільніше.

Іще одна особливість ― бійців КНДР дуже тяжко взяти в полон, оскільки після важких поранень вони притискають гранату до шиї та підривають себе. Мертвих чи поранених корейців свої евакуйовують ― на відміну від росіян, які часто залишають побратимів на полі бою. Але якщо до пораненого корейця підходить український боєць ― і свої, і росіяни намагаються вбити обох. «Таке враження, що північні корейці приїхали сюди померти й кожен із них знав про це», ― сказав один з українських співрозмовників видання.

У відповідь українці тепер інакше використовують дрони та міни. Перші вони скеровують не проти окремих ворогів, а проти їхніх скупчень ― корейці пересуваються купно, тому це нескладно. Міни теж розміщують у землі щільніше: якщо для росіян ЗСУ готували по одній протипіхотній міні на кожні 15 метрів, то тепер встановлюють по міні кожні 5 метрів.

Втрати серед надісланих Пхеньяном бійців іще більші, ніж у росіян. Половина з тих, хто потрапляє в зону бойових дій, гинуть чи отримують важкі поранення. Та попри це вони завдають українцям проблем, хоч і дуже повільно, але просуваючись вперед. І, врешті-решт, поступово вони набувають бойового досвіду і стають вправнішими. Тому в перспективі «вони стануть дуже серйозним ворогом», цитує NYT керівника підрозділу операторів БпЛА Андрія.

Погрози Трампа Росії новими санкціями та підняттям тарифів не мають особливого сенсу, пише Associated Press. Експорт Росії до США зараз настільки малий, що його остаточне припинення не стане для росіян болючим ударом. За весь 2024 рік РФ продала США товарів і послуг на $2,8 мільярда проти $14,4 мільярда у 2022-му ― тобто експорт з РФ вже скоротився у понад 5 разів. До того ж Росія вже й так є країною з одним із найбільших числом санкцій проти своєї економіки, як і її найближчі партнери ― Іран і КНДР. У такому режимі росіяни живуть уже майже три роки, а перші серйозні санкції на РФ наклали ще в 2014-му. Тож, попри тон заяви, навряд цей важіль може серйозно злякати Путна, підсумовує видання.