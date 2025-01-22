Екскомандира 155 бригади Рюмшина відправили під варту. Його підозрюють у випадках масового СЗЧ у підрозділі

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Адвокатське об’єднання «Barristers»

Колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Дмитра Рюмшина взяли під варту на два місяці — до 19 березня.

Це підтвердив «Бабелю» його адвокат Богдан Забара.

Суд дозволить Рюмшину вийти під заставу в 90 мільйонів гривень. Адвокат оскаржуватиме рішення суду.

Екскомандира підозрюють у тому, що він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі й не інформував правоохоронців про факти, коли його бійці самовільно залишали військову частину. За версією слідства, у 2024 році він не передав жодного повідомлення до органів досудового розслідування, ігноруючи рапорти та усні доповіді. Окрім цього, на навчання у Франції Рюмшин направив невмотивованих бійців, серед яких були мобілізовані з прикордонних областей або ті, хто раніше намагався незаконно перетнути кордон. У результаті 56 військовослужбовців самовільно покинули полігони. Недостатня кількість особового складу знизила боєздатність підрозділу, підірвала його авторитет і створила нові загрози для національної безпеки. Комбригу загрожує до десяти років вʼязниці.

Що передувало

Журналіст Юрій Бутусов 31 грудня заявив, що нібито 1 700 військових зі 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської самовільно залишили службу, перш ніж «бригада зробила перший постріл».

За даними Бутусова, від самого початку виявилося, що в ОК «Захід», яке і створювало 155 бригаду, немає «ані командних кадрів, ані солдатів, ані озброєння, ані ресурсів» для цього.

155 бригаду почали формувати в березні 2024 року. Бутусов розписав чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць і кількість бійців, що пішли у СЗЧ того місяця (у дужках):

березень 46 (3);

квітень 123 (6);

травень 217 (31);

червень 1 978 (185);

липень 3 882 (310);

серпень 2 748 (217);

вересень 3 253 (187);

жовтень 3 211 (339);

листопад 5 832 (448).

Бутусов також зазначає, що в жовтні, коли бригада поїхала на навчання у Францію, зі служби втекли ще 50 бійців. За його словами, у Францію направили 1 924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року — у 459 військовослужбовців. А більшість — 1 414 — становили бійці, яких щойно зарахували на службу, до того часу вони воювали два місяці. Бутусов заявив, що через інцидент у Франції ДБР порушило кримінальну справу.

У коментарі «Українській правді» радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян сказала, що ДБР справді вивчає ці факти та відкрило кримінальне провадження за дезертирство і перевищення військовим посадовцем влади чи службових повноважень.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що не спостерігав масових випадків, коли військові 155 ОМБР залишали бойові позиції.

«Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників прирівнюють до випадків дезертирства», — наголосив він.

Для військовослужбовців 155 бригади діє спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ. Драпатий каже, що хоче розуміти, наскільки рішення командування впливають на мотивацію бійців і реальний стан справ.