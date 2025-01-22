Екскомандувача угруповання «Харків» знову затримали — раніше він вийшов із СІЗО під заставу

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Екскомандувача Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна затримали після виходу із СІЗО. Йому повідомлять про нову підозру.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

ДБР не називає імені затриманого, однак з деталей справи випливає, що йдеться саме про Галушкіна.

У ДБР зазначають, що Галушкін під час оборони Липецької громади на Харківщині хибно оцінив потенціал ворога й обстановку та своїми діями сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 окремої бригади ТрО.

Слідчі зʼясували, що командир проігнорував розвіддані, оцінив наступ росіян «як малоймовірний» і віддавав накази, які не відповідали реальній обстановці на фронті. Тому за першу добу наступу росіян майже 100 українських військових були поранені, вбиті або зникли безвісти.

ДБР стверджує, що через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців і певних підрозділів 125 бригади ТрО війська втратили стратегічну ініціативу. Через це росіяни змогли заглибитись у смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову з артилерії обстрілювати Харків.

При цьому Галушкін — один із трьох військових високопосадовців, яких підозрюють у недбалому ставленні до оборони Харківщини. Сьогодні, 22 січня, за нього внесли 5 мільйонів гривень застави та мали випустити із СІЗО.

Що передувало

20 січня правоохоронці затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира Оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

21 січня суд відправив Галушкіна та Лапіна під варту, а 22-го — Артура Горбенка. А вже 22 січня за Галушкіна внесли 5 мільйонів гривень застави, однак знову затримали того ж дня.