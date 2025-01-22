Суд відправив під варту ще одного генерала, підозрюваного в неналежній обороні Харківщини

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Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього командира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала-лейтенанта Артура Горбенка. Його підозрюють у неналежній обороні Харківської області.

Про це пише «Суспільне».

Горбенку призначили два місяці перебування під вартою з правом вийти під заставу у 25 мільйонів гривень.

Слідство стверджує, що дії Горбенка дозволили військам РФ у травні 2024 року захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківщини. Також його дії призвели до втрат серед українських військових і зброї та зірвали оборону українського кордону в зоні його відповідальності.

За версією слідства, підозрюваний генерал недооцінив можливості росіян щодо відновлення наступу в районі оборони бригади та не реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів і загроз.

Сам Горбенко не визнав провину. Його адвокат Станіслав Пелюк каже, що оскаржить рішення суду.

Що передувало

20 січня правоохоронці затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира Оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

21 січня суд відправив Галушкіна та Лапіна під варту. А вже 22 січня за Галушкіна внесли 5 мільйонів гривень застави.