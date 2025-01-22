Минулого року Китай зменшив поставки вугілля з РФ через його високу вартість

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Минулого року Китай значно зменшив поставки вугілля з Росії, тому поставки з Монголії та Австралії сягнули рекордних показників. Усе через те, що російське паливо дорожче.

Про це пише Bloomberg.

Навіть попри тісний звʼязок Китаю та Росії, остання програє в постачанні вугілля, бо його ціна занадто висока. Експорт стає менш привабливим і через нові санкції проти найбільших енергетичних компаній РФ.

Загальний імпорт Китаю зріс на 14% — до 543 мільйонів тонн у 2024 році, австралійські поставки зафіксували приріст майже на 60%. Експорт з Монголії став на 19% вище. Індонезія залишалася найбільшим постачальником Китаю, хоча зростання минулого року було відносно скромним.

Тим часом Монголія виграє від своєї близькості до Китаю і прагне зміцнити це кращим залізничним сполученням — це може подвоїти поставки вугільних вантажів. На відміну від Австралії, яка постачає вугілля далеко і може реагувати на зростання цін в інших місцях Азії, переважна більшість клієнтів Монголії знаходяться в одній країні.



