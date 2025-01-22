У 2025 році повноцінно запустять систему «е-Консул». Які послуги зможуть отримати українці за кордоном

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У 2025 році українцям за кордоном спростять доступ до консульських послуг — повноцінно введуть в дію систему «е-Консул». Зокрема, запустять автоматизовані нотаріальні послуги в усіх українських дипломатичних установах за кордоном.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Протягом пів року планують запустити нові цифрові сервіси, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. За простотою та доступністю це буде схоже на роботу «Дії» в Україні.

«Це означає, що в «е-Консул» можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», — зазначив Сибіга.

У лютому в кількох країнах впровадять кур’єрську доставку закордонних паспортів за «доступною ціною». Для цього буде потрібно заповнити необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прийти, щоб здати біометрику, а після цього отримати готовий паспорт поштою. В українському МЗС планують весною почати видавати за кордоном водійські посвідчення.

А в другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном. Сюди входитимуть всі необхідні послуги: коли дитина народжуватиметься, то держава її офіційно реєструватиме, новонароджені набуватимуть українського громадянства, їх також вноситимуть у Держреєстр фізичних осіб — платників податків, та до Єдиного державного демографічного реєстру.

До того часу в українських дипломатичних установах українці також зможуть оформлювати податковий номер (РНОКПП) та ID-картки.