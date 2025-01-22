Керівництво черкаського хімзаводу постачало РФ продукцію — їм повідомили про підозру

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Правоохоронці викрили керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з РФ. Керівнику повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство каже, що на заводі налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі Росії. Протягом 2022—2024 років вони поставили до Росії власну продукцію на суму $1,8 мільйона.

З початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімпродукції. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора — «Щьолково Агрохім» та «Альтерит».

Продукцію постачали не напряму, а через посередників на Близькому Сході, а вже звідти її реекспортували до Росії. Щоб обговорювати нелегальні поставки та продовжувати підпільний бізнес організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці знайшли документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами. Триває слідство. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.