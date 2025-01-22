СБУ затримала адвоката, який коригував удари РФ по Дніпру — він намагався втекти за кордон

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Служба безпеки України затримала адвоката з Дніпра — правоохоронці назвали його «одним з найбільш законспірованих агентів ФСБ» у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранта затримали на пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею, коли він намагався виїхати за межі України. За версією слідства, чоловік скоригував російський ракетний обстріл компанії, що модернізує та відновлює ударні й розвідувальні дрони.

Встановлено, що він передав ФСБ точне розташування цехів та складів зберігання БпЛА. Росіяни вдарили за його координатами, через що загинуло шість українців, важких поранень дістали ще 30.

За матеріалами справи, підозрюваний прозвітував російським кураторам про наслідки атаки й надіслав координати іншого стратегічного об’єкта у Дніпрі. З російськими агентами адвоката зв’язував його знайомий, так званий перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму.

У помешканні та офісі затриманого вилучили мобільні телефони та SIM-карти з доказами його співпраці з ФСБ. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 436-2 КкУ.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.