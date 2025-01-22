WSJ: Трамп доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів

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Президент США Дональд Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу покласти край війні в Україні за 100 днів, однак мало хто вірить, що це вдасться.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Трамп хотів завершити конфлікт ще до того, як вступить на посаду, однак цього не сталося. Володимир Путін дав зрозуміти, що не поспішає врегулювати ситуацію, а Росія не показала жодних ознак зацікавленості у співпраці з Келлогом, пише видання.

Спецпредставник Трампа по Україні має консультувати його щодо переговорів, але незрозуміло, чи потребуватиме президент порад. WSJ зазначає, що Келлога, схоже, призначили попри брак компетенції, як і деяких інших посланців.

Його військовий досвід може бути важливим для Трампа, коли він зважує свою позицію стосовно допомоги Україні. Однак Келлог ніколи не працював дипломатом, тож він не братиме участі в жодних реальних переговорах з Росією, кажуть його колишні колеги.

«Трамп насолоджується його компанією та бачить у ньому надзвичайно відданого хлопця, але він [Келлог] ніколи не чинив вагомого впливу на політику. Він не збирається придумувати щось, що відхиляється від думки Трампа», — каже колишній співробітник Ради нацбезпеки США, який працював в адміністрації Трампа.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів.