Держсек США: За Трампа закінчення війни в Україні буде «офіційною політикою» Штатів

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Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів.

Про це він сказав у програмі CBS Mornings.

За його словами, війна, яку розпочала Росія, зайшла у глухий кут — «затяжний і руйнівний». Марко Рубіо вважає, що Україна платить велику ціну за війну, зокрема життями людей, енергетикою, демографічною ситуацією, коли багато українців стають біженцями, тому Штати хочуть «зробити все, щоб припинити цей конфлікт».

Нова адміністрація Білого дому планує завершити війну і забезпечити стабільність надовго, щоб це не повторилося за «два, три чи чотири роки».

Перед цим у коментарі журналістам Марко Рубіо казав, що не може назвати часові рамки для припинення війни між Росією та Україною, але зазначив, що кожна сторона «має чимось поступитися».

«Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори і про те, що ці переговори на такому рівні з такими ставками найкраще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах. Очевидно, що Україні й Росії доведеться ухвалювати остаточні рішення про те, на що вони погодяться», — додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, як скоро можливе припинення вогню в Україні, Рубіо сказав: «Це буде головним пріоритетом президента, тому це буде майже негайно. Фактично дещо з цього вже почалося».