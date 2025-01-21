Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Албанією

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою і підписав з ним двосторонню безпекову угоду.

Про це свідчить текст Угоди про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія.

Албанія продовжить надавати Україні військову і гуманітарну допомогу протягом усього десятирічного терміну дії документа. Також країна зробить внесок у коаліцію винищувачів – забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу.

Київ і Тирана поглиблюватимуть оборонно-промислову співпрацю, зокрема працюватимуть над створенням спільного виробництва з локалізацією в Україні. Країни співпрацюватимуть над інтеграцією оборонної промисловості у Європейську оборонно-технологічну та промислову базу (EDTIB).

Угода стосується також економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України.

Документ закріпив те, що Албанія підтримує майбутнє членство України в Європейському Союзі й НАТО, а ще — Формулу миру.

Морська безпека. Україна й Албанія зміцнюватимуть співпрацю у сфері морської безпеки, як того вимагає міжнародне право. Албанія надаватиме Україні підтримку, щоб підвищити українські можливості в цій галузі, зокрема у стандартизації з НАТО.

Кіберзахист. Протидія дезінформації та злочинності. У сфері кіберзахисту обидві країни зосередяться на тому, щоб запобігати й протидіяти кібератакам, гібридній війні та зловмисному використанню технологій. Вони обмінюватимуться досвідом і розвиватимуть кібердипломатію. Сторони співпрацюватимуть у боротьбі з інформаційними маніпуляціями, організованими іншими державами, і спільно діятимуть проти організованої злочинності. Плануються спільні операції, обмін інформацією і створення робочих груп для поліції. Буде акцент на протидії торгівлі наркотиками та людьми, зокрема через виявлення транснаціональних мереж і блокування їхніх маршрутів.

Справедливий мир і відповідальність за агресію. Албанія підтримує Україну в реалізації Української формули миру та активно залучає до неї міжнародну спільноту, включно з країнами Глобального Півдня. Обидві країни хочуть притягнути Росію до відповідальності за її злочини через підтримку роботи міжнародних інституцій, включно з Міжнародним кримінальним судом і трибуналом щодо злочину агресії. Пріоритетом є повернення незаконно депортованих українських дітей.

Відшкодування збитків і санкції. Албанія сприяє створенню механізму компенсації за шкоду, завдану російською агресією, і вивчає законні способи, як використати російські активи на відбудову України. Санкції залишаються важливим інструментом тиску на Росію, й Албанія підтримує суворі обмежувальні заходи проти російської економіки. У співпраці з партнерами країна працює над посиленням санкцій, боротьбою з їх обходом та ізоляцією Росії на міжнародному рівні.

Європейська й євроатлантична інтеграція. Україна продовжуватиме реформи у сферах правосуддя, боротьби з корупцією, децентралізації, безпеки та в інших ключових напрямах, а Албанія надаватиме політичну і практичну підтримку через механізми ЄС і НАТО. Обидві країни визнають, що майбутнє України — у складі ЄС ті НАТО, а безпека України є важливою для Євроатлантичного регіону. Албанія також посилить дипломатичне представництво в Україні.

Гуманітарна допомога, розвиток і відновлення. Албанія від початку війни підтримує українців, забезпечуючи гуманітарну допомогу, доступ до освіти, медицини та ринку праці, а також сприяючи розвитку та відбудові України. Співпраця охоплює реабілітацію ветеранів, гуманітарне розмінування, модернізацію інфраструктури, «зелену» енергетику, цифровізацію та залучення приватного сектору. Албанія підтримує культурні ініціативи, спрямовані на збереження української ідентичності, і заохочує спільні проєкти в межах реконструкції, зокрема зосереджуючи увагу на Харкові. Учасники відзначають важливість прозорості у відбудові та стійкості критичної інфраструктури, розвиваючи співпрацю між муніципалітетами та міжнародними партнерами.

Співробітництво у випадку майбутнього нападу РФ. Якщо таке станеться, Албанія протягом 24 годин проведе консультації з Україною, щоб визначити подальші дії. Албанія забезпечить політичну, безпекову, гуманітарну та економічну допомогу. За потреби положення можуть бути адаптовані до узгоджених механізмів із партнерами, зокрема в межах декларації G7.