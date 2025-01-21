Під арешт відправили полковника та генерала, підозрюваних в неналежній обороні Харківщини

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«Суспільне»

Печерський районний суд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну та генералу Юрій Галушкіну, які фігурують у справі про неналежну оборону Харківської області.

Про це повідомляють «Суспільне» та «Ґрати».

Лапіна відправили під варту на 60 діб. Захист полковника заявив, що подаватиме апеляцію.

Галушкіна відправили під домашній арешт з правом застави у 5 млн грн.

Що передувало

20 січня правоохоронці затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

За даними слідства, їхні дії призвели до втрат серед українських військових і зброї, а також зірвали оборону державного кордону в зоні їхньої відповідальності. Правоохоронці стверджують, що через недбалість цих військових росіяни захопили частину Липецької сільської територіальної громади Харківщини.