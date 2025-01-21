Панама перевірить порти на Панамському каналі, які належать компанії з Гонконгу

Новини

Панама розпочала аудит повʼязаної з Китаєм компанії, яка контролює два порти, прилеглі до Панамського каналу після того, як новий президент США Дональд Трамп пригрозив забрати канал.

Про це повідомили в Офісі генерального контролера Панами.

До місцевих офісів Panama Ports Co., дочірньої компанії гонконгського мільярдера Лі Кашина CK Hutchison Holdings Ltd., направили групу аудиторів, яка проведе «вичерпну» перевірку, щоб «гарантувати ефективне і прозоре використання державних ресурсів».

В інавгураційній промові Дональд Трамп повторив свою заяву про те, що Китай керує водним шляхом, і заявив, що його адміністрація забере канал назад. Гонконг — це китайське місто, однак із власними кордонами, валютою і правовою системою.

Понад одну пʼяту прибутку CK Hutchison припадає на Америку, Австралію, Канаду і Близький Схід — регіони, які можуть постраждати від загострення напруженості між США і Китаєм.

Генеральний контролер Панами Анель Боло Флорес раніше наголошував, що аудитори перевірять дотримання умов 25-річної концесії, наданої компанії CK Hutchison. Панама спочатку надала концесію в 1998 році, а Панамське морське управління у 2021 році дозволило її продовжити.

За словами Флореса, зараз порти обробляють значно більше вантажів, ніж у 1998 році, а концесія не передбачає достатньо великої частки доходу для уряду.

Китай останніми роками багато інвестував у цей регіон, зокрема кредитував будівництво нової залізниці та нового мосту через Панамський канал. Китай навіть планував збудувати велике посольство на березі Панамського каналу, однак під тиском США панамська влада заблокувала цю ініціативу.

Читайте також: Президент Панами зреагував на план Трампа взяти контроль над Панамським каналом