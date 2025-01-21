Виплата субсидій на оренду житла переселенцям розпочнеться з наступного тижня

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Наступного тижня, 29 січня, уряд розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія на оренду житла. Це значно зменшить навантаження на родинні бюджети», — зазначив він.

27 грудня 2024 року Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Отримати таку субсидію зможуть українці, які відповідають таким вимогам:

переселенці, які переїхали до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, та не мають власного житла на цих територіях, площа якого перевищує 13,65 м² на одну особу в родині;

родини переселенців, чиє житло зруйноване або пошкоджене настільки, що воно більше не придатне для проживання;

родини, що витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла;

ВПО, які не отримують допомоги на проживання;

ВПО, що не є учасниками програми «Прихисток».

Субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сімʼї. Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми (наразі це до 5840 гривень), можуть розраховувати на більшу суму субсидії.