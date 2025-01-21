Трамп таки перейменував Мексиканську затоку та повернув стару назву найвищій горі США

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Президент Дональд Трамп підписав указ про перейменування кількох визначних пам’яток США. Це має на меті «пропагувати видатну спадщину» американської нації.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на текст документа.

Трамп повернув назву Мак-Кінлі найвищій вершині країни, горі Деналі на Алясці. Другу назву їй присвоїли за каденції Барака Обами у 2015 році, на знак поваги до корінного населення регіону.

В указі рішення Обами називають «образою життя президента Вільяма Мак-Кінлі, його досягнень та жертви». У тексті проведені паралелі з Трампом: там йдеться про те, що Мак-Кінлі «відстоював тарифи» та був убитий начебто «через напад на цінності та успіх [американської] нації».

Документ також закликає міністра внутрішніх справ співпрацювати з корінними народами та організаціями Аляски, щоб ухвалити назви пам’яток на честь історії та культури місцевого населення.

Крім того, зважаючи на внесок Мексиканської затоки в економіку США, Трамп розпорядився перейменувати її на Американську затоку. Зміни мають внести на всі карти та в документи федерального уряду.

Трамп також наказав призначити нових членів Ради з географічних назв США, яка підпорядковується Геологічній службі, та переглянути тих, хто уже входить до складу органу.