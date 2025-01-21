Підготовка до вбивства заступника міністра охорони здоров’я України. Підозрюваним обрали запобіжний захід

Новини

Чоловіка та жінку, яких підозрюють у підготовці вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я України, триматимуть під вартою 60 діб без можливості внести заставу.



Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Напередодні правоохоронці запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я. Ймовірно, йдеться про Сергія Дуброва, якого уряд призначив на посаду в березні 2023 року.

Двох фігурантів затримали на гарячому — вони намагалися передати гроші, коли купували вогнепальну зброю для злочину. За версією слідства, обидва підозрюваних виявилися жителями Київщини, вони кілька місяців стежили за посадовцем, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

Щоб ліквідувати його пострілом із пістолета, фігуранти тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби.

Фігурантам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.