Ексведучому «Наш» і NewsOne Максу Назарову обрали запобіжний захід

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Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Максу Назарову, колишньому ведучому підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne.

Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» із зали суду.

Назарова триматимуть під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 12 мільйонів гривень.

Як пише «Радіо Свобода», захист просив м’якший запобіжний захід — домашній арешт чи особисте зобов’язання. На засіданні Назаров наголосив, що журналісти не відповідають за слова гостей своїх ефірів. Він заявив, що працював на благо держави під час повномасштабного вторгнення та «жодного разу не зраджував Україну».

Фігурант заперечно відповів на запитання журналістів про те, чи підтримує він зв’язок із Євгенієм Мураєвим, який володів мовником «Наш». Мураєва підозрюють у державній зраді.