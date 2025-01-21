Сили оборони вночі уразили важливі обʼєкти росіян

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Сили оборони України в ніч проти 21 січня атакували декілька ключових ворожих цілей — нафтобазу, завод та пункти управління ЗС РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, ССО вдруге за тиждень вдарили по нафтобазі «Ліскінська» у Воронезькій області РФ. Спалахнули резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими забезпечують російську армію. Підприємство належить одній з найбільших держкорпорацій ворога «Роснєфть».

Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу, де виробляють і модернізують бойові літаки. На підприємстві чули вибухи.

Українські бійці продовжують атакувати пункти управління армії окупантів. Удару завдали по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Відомо про вибухи та задимлення, результати ударів уточнюють.