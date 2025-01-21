Трамп підписав указ про смертну кару. Що він передбачає

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Президент США Дональд Трамп за декілька годин після інавгурації підписав указ про смертну кару.

Про це повідомляє AP.

У ньому йдеться, що Мінʼюст має домагатися смертної кари у відповідних федеральних справах, а генпрокурор має «вжити всіх необхідних і законних заходів», щоб у штатах була достатня кількість смертельних інʼєкційних препаратів.

Трамп доручив генпрокурору домагатися смертної кари «незалежно від інших факторів», коли йдеться про справи, які стосуються вбивства співробітника правоохоронних органів або смертних злочинів, які скоїли іноземці, що нелегально перебувають у США.

Він також доручив генеральному прокурору домагатися скасування рішень Верховного суду, які «обмежують повноваження урядів штатів і федерального уряду щодо винесення смертних вироків».

«Найсвятіший обовʼязок уряду — захищати своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати й вихолостити закони, які санкціонують смертну кару щодо тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян», — йдеться в указі Трампа.

AP пише, що зараз у федеральній камері смертників залишилося лише троє засуджених, бо Джо Байден нещодавно замінив смертні вироки на довічне увʼязнення для 37 людей.