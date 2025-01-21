СБУ затримала заступника голови Центральної ВЛК — за час війни він розбагатів на понад $1 мільйон

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Служба безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил затримала головного психіатра ЗСУ та заступника голови Центральної ВЛК. Він розвʼязує питання стосовно придатності військових до проходження служби.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці не називають імʼя, однак головний психіатр ЗСУ — це Олег Друзь.

За матеріалами справи, посадовець за час повномасштабної війни набув необґрунтованих активів на суму понад $1 мільйон. При цьому він не зазначав майно у своїй декларації, натомість оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей.

Розслідування встановило, що у 2022—2024 роках фігурант придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

дві квартири в Києві;

одну квартиру в Одесі;

дві земельні ділянки в Обухівському районі Київщини;

автівку BMW Х7 2024 року випуску;

BMW Х7 2022 року випуску;

BMW Х5 2023 року;

BMW Х3 2022 року тощо.

Слідчі СБУ провели обшуки та знайшли $152 тисячі та €34 тисячі готівкою. Посадовцю готуються повідомити про підозру за ст. 368-5 та ст. 366-2 Кримінального кодексу. Незабаром йому оберуть запобіжний захід та заарештують активи. Фігуранту справи загрожує до 10 років позбавлення волі.