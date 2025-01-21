ППО збила 72 дрони зі 131

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 21 січня російська армія атакувала Україну 131 дроном з напрямків Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ. А також росіяни вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер», які запустили з Воронезької області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 72 ворожих дрони, ще 59 БпЛА локаційно втратили.

У Полтавській та Черкаській областях російська атака пошкодила установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Загалом цілі збивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.