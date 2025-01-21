Путіна вгамує не пряник, а лише батіг. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 20 січня

Новини

«Бабель»

Те, як Трамп вирішить підтримувати Україну, значно більше розповість про суть його гасла «Мир через силу», ніж перемирʼя в секторі Гази, пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон. Адже підтримувати доведеться слабшого, а не сильнішого, як у випадку з Ізраїлем.

Що слабшою буде підтримка Америкою України, то менше причин буде в Путіна йти до реального довгострокового миру, який би не передбачав капітуляції Києва. Лише тому, що зараз він думає, що виграє. «Треба, щоб Україна могла завдавати Росії значних втрат, зупинила просування окупантів на землі та щоб Путін знав, що ЗСУ отримуватимуть підтримку стільки, скільки це буде необхідно. І якщо Трамп хоче завершити війну швидко, загроза для Росії від України має бути істотно більшою», ― пише він.

Той факт, що Трамп продовжив термін завершення війни з однієї доби до щонайменше ста днів, свідчить, що нова адміністрація стає більш реалістичною. Однак конкретних способів досягти миру у Трампа не називають, озвучуючи хіба що перспективу послаблення санкцій проти Росії у випадку замирення. Цей крок, пише Чемпіон, матиме сенс лише в комбінації з іншими ― які б завдавали Росії болю і збитків. Інакше Путін сприйме все, що виторгує, за належне і продовжить коїти зло. Після зустрічі з Кім Чен Ином Трамп має знати, як це буває. На переговорах Кім сприйняв послаблення, але своєї частини домовленостей виконувати навіть не збирався.

До літа 2023 року Україна поєднувала в собі сильний бойовий дух народу з розвинутими технологіями західної зброї, пише Чемпіон. Це надихало й українців, і сотні мільйонів інших людей в усьому світі. Треба повернути цей баланс ― бойовий дух в українців досі є, просто треба посилити його надійністю партнерів і активною збройною допомогою. Бо перші великі проблеми почалися саме тоді, коли підтримка Заходу похитнулась ― США кілька місяців не могли ухвалити критично важливий для Києва пакет допомоги.

Тенденцію, коли ситуація України поступово погіршується, як це було торік, змінити цілком реально, переконаний Чемпіон. За 2024 рік виробництво зброї в Україні зросло вибуховими темпами. Настільки, що в багатьох нішах Києву зараз бракує не так західних боєприпасів чи зброї, як грошей на виробництво власних. Технології, ланки постачання і виробничі потужності вже освоєно. Й Україна вже не просто відтисла російський Чорноморський флот у порти на краю моря, але й завдає росіянам болючих дронових і ракетних ударів. Ці удари не зупинять війну, пише Чемпіон, проте зроблять її продовження для Путіна істотно дорожчим.

Призначений Трампом радник з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Україна має мобілізувати юнаків з 18 років і цим показати, що країна досі готова боротися за перемогу. З одного боку, це звучить гротескно, пише автор колонки. Адже українці вже точно достатньо показали, що таке боротьба за власні переконання і свободу. Утім, якщо Волтц чесний і у відповідь на мобілізацію США не шкодуватимуть для Києва конвенційної зброї, це рішення може бути конструктивним. Оскільки воно ліквідує дві головні теперішні проблеми країни й забезпечить вихід України з війни не як озлобленої переможеної пустки, а як нації, в якої вдосталь надії й засобів захисту для того, щоб відновитись. «І це, зрештою, вигідно і для США, і для Європи, і для Росії. Хоча очевидним це стане вже тоді, коли ані Путіна, ані Трампа не буде в живих», ― завершує Чемпіон.

Це лише частина огляду. Більше вартих уваги публікацій про російсько-українську війну доступні підписникам нашого Patreon.