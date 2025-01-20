Президент США Трамп подав кандидатури нових міністрів і держсекретаря до Сенату

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Президент США Дональд Трамп опублікував перелік нових міністрів, яких він подає на розгляд Сенату.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому.

Міністром оборони може стати Пітер Хегсет — колишній американський офіцер і телеведучий консервативного телеканалу Fox News. Він служив на базі в Гуантанамо, а також в Іраку та Афганістані. Його вважали суперечливою фігурою на посаду голови Пентагону. Про Україну він казав так: »Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це [завершення війни] було максимально вигідно для українців».

Державним секретарем Трамп хоче призначити Марка Рубіо. В інтервʼю Рубіо казав, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих нею українських територій.

Ось повний перелік:

Скотт Бессент може бути міністром фінансів;

може бути міністром фінансів; Памела Бонді — генеральним прокурором і міністром юстиції;

Дуглас Бергум — міністром внутрішніх справ;

Лорі Чавес-ДеРемер — міністром праці;

Дуглас Коллінз — міністром у справах ветеранів;

Шон Даффі — міністром транспорту;

Роберт Ф. Кеннеді — молодший — міністром охорони здоровʼя та соціальних служб;

— міністром охорони здоровʼя та соціальних служб; Говард Лутнік — міністром торгівлі;

— міністром торгівлі; Лінда Макмехон — міністром освіти;

Крісті Ноем — міністром внутрішньої безпеки;

— міністром внутрішньої безпеки; Брук Роллінз — міністром сільського господарства;

Ерік Тернер — міністром житлового будівництва та міського розвитку;

Крістофер Райт — міністром енергетики;

Тулсі Габбард — директором національної розвідки.

Елізу Стефанік можуть призначити представником США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представником Сполучених Штатів Америки в Раді Безпеки ООН. Стефанік — конгресвумен з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції в Палаті представників США. У свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, коли-небудь обраною до Конгресу.