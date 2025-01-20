Президент США Трамп подав кандидатури нових міністрів і держсекретаря до Сенату
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент США Дональд Трамп опублікував перелік нових міністрів, яких він подає на розгляд Сенату.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому.
Міністром оборони може стати Пітер Хегсет — колишній американський офіцер і телеведучий консервативного телеканалу Fox News. Він служив на базі в Гуантанамо, а також в Іраку та Афганістані. Його вважали суперечливою фігурою на посаду голови Пентагону. Про Україну він казав так: »Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це [завершення війни] було максимально вигідно для українців».
Державним секретарем Трамп хоче призначити Марка Рубіо. В інтервʼю Рубіо казав, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих нею українських територій.
Ось повний перелік:
- Скотт Бессент може бути міністром фінансів;
- Памела Бонді — генеральним прокурором і міністром юстиції;
- Дуглас Бергум — міністром внутрішніх справ;
- Лорі Чавес-ДеРемер — міністром праці;
- Дуглас Коллінз — міністром у справах ветеранів;
- Шон Даффі — міністром транспорту;
- Роберт Ф. Кеннеді — молодший — міністром охорони здоровʼя та соціальних служб;
- Говард Лутнік — міністром торгівлі;
- Лінда Макмехон — міністром освіти;
- Крісті Ноем — міністром внутрішньої безпеки;
- Брук Роллінз — міністром сільського господарства;
- Ерік Тернер — міністром житлового будівництва та міського розвитку;
- Крістофер Райт — міністром енергетики;
- Тулсі Габбард — директором національної розвідки.
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