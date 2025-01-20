Новини

Президент США Трамп подав кандидатури нових міністрів і держсекретаря до Сенату

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Президент США Дональд Трамп опублікував перелік нових міністрів, яких він подає на розгляд Сенату.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому.

Міністром оборони може стати Пітер Хегсет — колишній американський офіцер і телеведучий консервативного телеканалу Fox News. Він служив на базі в Гуантанамо, а також в Іраку та Афганістані. Його вважали суперечливою фігурою на посаду голови Пентагону. Про Україну він казав так: »Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це [завершення війни] було максимально вигідно для українців».

Державним секретарем Трамп хоче призначити Марка Рубіо. В інтервʼю Рубіо казав, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих нею українських територій.

Ось повний перелік:

Елізу Стефанік можуть призначити представником США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представником Сполучених Штатів Америки в Раді Безпеки ООН. Стефанік — конгресвумен з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції в Палаті представників США. У свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, коли-небудь обраною до Конгресу.