У «Дії» відновили роботу ще однієї послуги
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash / Christin Hume
На порталі «Дія» відновили роботу послуги автоматичного закриття ФОП.
Про це повідомили у пресслужбі «Дії» та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Щоб закрити ФОП, потрібно подати заяву на порталі:
- авторизуватися в «Дії»;
- вибрати послугу «Автоматичне закриття ФОП»;
- натиснути «Подати заяву»;
- перевірити дані та засвідчити заяву кваліфікованим електронним підписом або «Дія.Підписом».
За словами Михайла Федорова, це мінімізує людський фактор та зменшує час очікування.
«Дія» планує відновити роботу й інших сервісів на своєму порталі.
У 2020 році Мінцифри запустило реєстрацію бізнесу онлайн через портал «Дія». Відкрити ФОП можна було за 10 хвилин. Відтоді процес автоматизували, забравши з нього людину-реєстратора, і скоротили за часом у пʼять разів. Оновлену послугу Мінцифри презентувало на Diia Summit навесні 2021 року.