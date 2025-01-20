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У «Дії» відновили роботу ще однієї послуги

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Unsplash / Christin Hume

На порталі «Дія» відновили роботу послуги автоматичного закриття ФОП.

Про це повідомили у пресслужбі «Дії» та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб закрити ФОП, потрібно подати заяву на порталі:

За словами Михайла Федорова, це мінімізує людський фактор та зменшує час очікування.

«Дія» планує відновити роботу й інших сервісів на своєму порталі.

У 2020 році Мінцифри запустило реєстрацію бізнесу онлайн через портал «Дія». Відкрити ФОП можна було за 10 хвилин. Відтоді процес автоматизували, забравши з нього людину-реєстратора, і скоротили за часом у пʼять разів. Оновлену послугу Мінцифри презентувало на Diia Summit навесні 2021 року.