Bloomberg: Трамп оголосить надзвичайний стан в енергетиці — хоче збільшити виробництво у США

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Новообраний президент США Дональд Трамп готовий застосувати надзвичайні повноваження, щоб реалізувати свій план — масштабувати енергетичне виробництво у країні та водночас скасувати заходи президента Джо Байдена з боротьби зі зміною клімату.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Дональд Трамп планує оголосити надзвичайний стан в енергетиці в перші години президентства, щоб виконати передвиборчі обіцянки. Це дозволить йому наказати розробляти нафту і газ на федеральних землях. Зміна політики Штатів стосуватиметься всього спектру енергетичної промисловості США — від нафтових родовищ до автосалонів.

Поки що немає ясності, як саме використовуватимуть надзвичайну енергетичну ситуацію. Однак Трамп зможе розблокувати спеціальні повноваження про транспортування сирої нафти та використати владу для управління змінами в тому, як генерується і передається електроенергія.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв, що оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики — мовляв, це необхідно, щоб збільшити виробництво і задовольнити попит, що зростає через швидке впровадження штучного інтелекту.

«Ми збираємося використовувати наші надзвичайні повноваження, щоб дозволити штатам, підприємцям і людям з великими грошима будувати великі заводи, заводи ШІ... Нам потрібно вдвічі більше енергії, ніж ми маємо», — казав Трамп.

Раніше екологи роками тиснули на президента Джо Байдена, щоб той оголосив надзвичайний кліматичний стан — це б дозволило припинити експорт нафти та навіть потенційно зменшити внутрішні потоки сирої нафти.