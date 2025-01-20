Екскомандира 155 ОМБр підозрюють у випадках масового СЗЧ у підрозділі

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Правоохоронці затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади, який не реагував на правопорушення в його підрозділі. Йдеться і про випадки, коли його бійці самовільно залишали військову частину. Чоловікові повідомили про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За матеріалами слідства, підозрюваний командир, всупереч законам, не інформував органи досудового розслідування про факти СЗЧ, хоча про них йому доповідали не лише усно, а й писали рапорти.

Він також умисно не виконував й інших службових обовʼязків. Зокрема, упродовж 2024 року він не направив до органів досудового розслідування жодного повідомлення стосовно підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення.

Через такі дії командира правоохоронці не могли почати шукати бійців, щоб повернути їх на службу або за законом покарати. Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, і це могло повторюватися декілька разів, через що бійці відчували повну безкарність.

Також, за версією правоохоронців, командир нічого не робив, щоб запобігти масовому СЗЧ у підрозділі. Наприклад, на навчання у Франції він «безпідставно» включив «невмотивованих» бійців. Серед них були військовослужбовці, стосовно яких були застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва.

Зокрема, йдеться про 22 військовослужбовців, яких мобілізували з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації було в інших регіонах, а також 15 бійців, яких перед мобілізацією притягували до адміністративної відповідальності за те, що вони хотіли незаконно перетнути державний кордон.

Як результат, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

Через недостатню кількість особового складу виконувати бойові завдання стало важче, це знизило бойову готовність та боєздатність підрозділу. Це також підірвало престиж і авторитет як військової частини, так і Сил оборони в цілому, зʼявилися нові воєнні загрози національній безпеці України, каже слідство.

Правоохоронці затримали колишнього комбрига 155 окремої механізованої бригади та повідомили про підозру у тому, що він не направив до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також у тому, що він не виконував інші службові обов’язки і це заподіяло істотну шкоду. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що передувало

31 грудня журналіст Юрій Бутусов заявив, що нібито 1 700 військових зі 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської самовільно залишили службу до того, як «бригада зробила перший постріл».

За даними Бутусова, з самого початку виявилося, що в ОК «Захід», яке і створювало 155 бригаду, немає «ні командних кадрів, ні солдатів, ні озброєння, ні ресурсів» для цього.

155 бригаду почали формувати в березні 2024 року. Бутусов розписав чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць і кількість бійців, що пішли у СЗЧ того місяця (у дужках):

березень 46 (3);

квітень 123 (6);

травень 217 (31);

червень 1 978 (185);

липень 3 882 (310);

серпень 2 748 (217);

вересень 3 253 (187);

жовтень 3 211 (339);

листопад 5 832 (448).

Бутусов також зазначає, що в жовтні, коли бригада поїхала на навчання у Францію, зі служби втекли ще 50 бійців. За його словами, у Францію направили 1 924 військовослужбовці, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року — у 459 військовослужбовців. А більшість, 1 414, становили бійці, яких щойно зарахували на службу, до того часу вони воювали два місяці.

Бутусов заявив, що через інцидент у Франції ДБР відкрило кримінальну справу.

У коментарі «Українській правді» радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян сказала, що ДБР дійсно вивчає ці факти й відкрило кримінальне провадження за дезертирство та перевищення військовим посадовцем влади чи службових повноважень.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що не спостерігав масових випадків, коли військові 155 ОМБР залишали бойові позиції.

«Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників прирівнюють до випадків дезертирства», — наголосив він.

Для військовослужбовців 155 бригади діє спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ. Драпатий каже, що хоче розуміти, наскільки рішення командування впливають на мотивацію бійців і реальний стан справ.