Посадовці ЗСУ отримали підозри за мільйонні збитки на закупівлях запчастин до бронетехніки

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Двом посадовцям одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ оголосили підозру за багатомільйонні збитки під час закупівлі запчастин до бронетехніки.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році між управлінням Командування Сил логістики ЗСУ та приватним підприємством уклали договори на постачання запчастин до бронетехніки. При цьому підприємство, не маючи досвіду виготовлення та постачання таких запчастин, умисно завищило ціну на продукцію.

Водночас посадовці управління, які відповідали за закупівлю, не перевірили пропозиції інших підприємств та цін на ринку. Натомість вони формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем.

Як результат два контракти на постачання запчастин підписали за завищеними цінами на загальну суму понад 171 млн грн.

Експерти підтвердили, що держава зазнала збитків на понад 83 млн грн.

Правоохоронці затримали підозрюваних, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Начальник одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ та начальник відділу цього управління отримали підозри у перевищенні повноважень . Ексдиректору підприємства повідомили про підозру у заволодінні майном.