Військова омбудсманка: за 20 днів бійці надіслали майже 4 тисячі звернень і скарг

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Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова за перші 20 днів роботи отримала 3 876 звернень від військослужбовців. Найчастіші запити — ненаправлення на військово-лікарську комісію та лікування і проблема переведення бійців між підрозділами.

Про це вона повідомила у Facebook.

Військові скаржаться, що не можуть отримати направлення на лікування після поранень, а також на термінові та планові операції. Зокрема, йдеться про наслідки важких контузій, панічні атаки й гострі постравматичні розлади.

«Нескладно зрозуміти, що в такому стані ефективність виконання бойових завдань низька, а рівень смертності серед військовослужбовців у зв’язку із захворюваннями буде рости», — пише Решетилова.

Вона наголосила, що немає індивідуального підходу, а не виконувати рекомендації медиків, навіть власного підрозділу — це часто позиція командира. За її словами, військовослужбовці місяцями страждають від хвороб і зрештою «дуже часто просто йдуть у СЗЧ, щоб отримати медичну допомогу».

Омбудсменка розповіла про випадки, коли вона особисто дзвонила командирам, щоб пояснити ситуацію, і ті зрештою підписували необхідний рапорт.

«Увага до стану здоров’я військовослужбовця має стати пріоритетом як військових медиків, командирів підрозділів, так і всієї системи загалом», — наголосила посадовиця.

Також, за її словами, існує проблема з переведенням бійців між військовими частинами. Решетилова наголосила, що «дуже часто» командири не виконують наказ про переведення або спеціально переводять військовослужбовців попри їхню волю.

«Яскравий приклад з одного звернення. У військовослужбовця на фронті загинули брат і батько. Він має повне право звільнитися з війська. Але він не хоче звільнятися, єдине, про що він просить — перевести його в тилову частину, щоб було спокійніше мамі. Командир не погоджує, тягне час. Зрештою затверджує план переміщення його в піхотний підрозділ», — розповіла омбудсменка.

Вона також наголосила на проблемах СЗЧ, звернень від родин військовополонених та зниклих безвісти, випадках катування, побиття і жорстокого поводження від командування. Щодо останнього, то за 20 днів роботи надійшло 6 звернень.

Решетилова розповіла про випадок, коли командир батальйону катував перед строєм військовослужбовця електрошокером. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, наразі проводять розслідування, командира відсторонили.

« З’ясувалося, що знущання і побиття, дуже часто взагалі без причини, — систематична практика в цьому батальйоні», — пише омбудсменка.

За її словами, з вересня всі знали про ці випадки, військовослужбовці писали скарги до ВСП і на вище командування, ситуацію фіксувала контррозвідка. Але ніхто не зреагував. Решетилова каже, що це, як факт, теж «заслуговує на окрему перевірку».

Решту звернень про подібні випадки катувань опрацьовують і з’ясовують обставини.

Решетилова наголосила, що працює над ситуацією зі зниклими безвісти військовослужбовцями зі 155 бригади. За її словами, через «управлінський хаос» і неякісний облік особового складу дуже складно встановити обставини зникнення кожного військовослужбовця.

З усіх 3 876 звернень, 302 не стосувалися захисту військовослужбовців, їх скерували до різних відомств. Ще частина військовослужбовців або їхніх рідних потребували консультації або роз’яснення. У таких випадках обмудсменка надавала контакти юристів.