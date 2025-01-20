Усі держреєстри відновили роботу після російської кібератаки

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З 20 січня відновлюють роботу всі державні реєстри Міністерства юстиції після масштабної кібератаки з боку Росії.

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Отже, вже працюють такі реєстри:

⁠⁠Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

⁠Автоматизована система виконавчого провадження;

⁠Електронний реєстр апостилів;

⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

⁠Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

⁠Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Водночас наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Разом з цим відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з Державною податковою службою, МВС, Держміграційною службою, Пенсійним фондом, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також незабаром на порталі та в застосунку «Дія» відновлять доступ до онлайн-послуг, повʼязаних із зазначеними реєстрами.

Кібератака на реєстри

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня 2024 року. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.