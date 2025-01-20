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Усі держреєстри відновили роботу після російської кібератаки

Автор:
Оля Березюк
Дата:

З 20 січня відновлюють роботу всі державні реєстри Міністерства юстиції після масштабної кібератаки з боку Росії.

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Отже, вже працюють такі реєстри:

Водночас наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Разом з цим відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з Державною податковою службою, МВС, Держміграційною службою, Пенсійним фондом, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також незабаром на порталі та в застосунку «Дія» відновлять доступ до онлайн-послуг, повʼязаних із зазначеними реєстрами.

Кібератака на реєстри

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня 2024 року. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.