Вночі ППО збила 93 ворожі дрони зі 141

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У ніч проти 20 січня росіяни били по Україні безпілотниками з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ. З Курської області запустили балістичну ракету «Іскандер-М» по Сумщині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено ураження 93 цілей у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 47 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків, два з них полетіли в Росію.