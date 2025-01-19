Чернетки пісні Боба Ділана “Mr. Tambourine Man” продали на аукціоні за понад $500 тисяч

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На аукціоні Julienʼs Auctions надруковані на машинці чернетки Боба Ділана до його пісні 1965 року “Mr. Tambourine Man” продали за $508 тисяч. Це два пожовклі папірці з трьома варіантами тексту пісні та анотаціями до третьої чернетки.

Про це передає The Guardian.

Чернетки передав на аукціон американський музичний журналіст Ел Ароновіц з особистої колекції. У березні 1964 року Ароновіц прокинувся й побачив, як 22-річний Ділан спить на своєму дивані, а біля нього у сміттєвому кошику лежали зімʼяті папірці — то були чернетки “Mr. Tambourine Man”.

Julienʼs Auctions

Боб Ділан провів усю ніч, пишучи та переписуючи свою нову пісню на друкарській машинці в будинку Ароновіца в Нью-Джерсі.

Аукціонний дім організував цілу подію під назвою «Вшанування Боба Ділана» і виставив на продаж майже 60 лотів, серед яких, крім чернеток, була й картина маслом 1968 року, створена та підписана Діланом. Її продали за $260 тисяч. Картина була однією з перших мистецьких спроб співака після того, як його перша дружина Сара подарувала йому олійні фарби на його 27-й день народження.

Julien's Auctions

Боб Ділан є одним із найбільш комерційно успішних музикантів усіх часів. Упродовж карʼєри він отримав чимало престижних нагород, зокрема 12 премій «Греммі», один «Оскар» і один «Золотий глобус».