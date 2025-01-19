WP: За обривами кабелів у Балтійському морі стоїть не Росія

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Американська та європейські розвідки вважають, що обриви підводних кабелів у Балтійському морі й Фінській затоці сталися через морські аварії, а не через російські диверсії.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Обриви кабелів викликали підозру, що Росія націлилася на підводну інфраструктуру Європи у своїй кампанії гібридних атак по всьому континенту, і тому європейські спецслужби посилили заходи безпеки, а НАТО відправило додаткові кораблі в Балтійське море.

Однак розвідки США і шістьох країн Євросоюзу не знайшли доказів причетності Росії до інцидентів. Вони зійшлися на тому, що причиною стали аварії, спричинені недосвідченими екіпажами, які працюють на борту погано обслуговуваних суден.

Розслідування зосереджувалося трьох інцидентах за останні 18 місяців. У всіх випадках судна, які прямували до російських портів або з них, підозрювали в обриві важливих підводних кабелів, які передають газ, електрику та інтернет-трафік мільйонам людей по всій північній Європі.

В останньому випадку, який стався наприкінці грудня 2024 року, Фінляндія затримала нафтовий танкер, бо підозрювала, що він тяг якір по дну через підводний кабель електропередачі, що з’єднує Фінляндію та Естонію. Влада Фінляндії заявила, що судно Eagle S є частиною тіньового флоту Росії, який допомагає останній обходити санкції і продавати нафту на світових ринках.

У попередніх випадках фігурували зареєстрований в Гонконзі контейнеровоз NewnewPolar Bear, який розірвав трубопровід природного газу у Фінській затоці в жовтні 2023 року, і китайське судно Yi Peng 3, яке перерізало два кабелі передачі даних у водах Швеції в листопаді 2023 року.