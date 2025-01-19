Бойко, Шуфрич і Крюкова. Україна запровадила нові санкції

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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 38/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 18 громадян України і Росії.

Їх запровадили проти пропагандистів, які працюють на Росію, людей, які перейшли на бік ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Серед них — нардеп Юрій Бойко, ексзаступниця головреда проросійського видання «Страна» Світлана Крюкова, нардеп Нестор Шуфрич, екснардеп Євгеній Мураєв, актриса Ружена Рубльова та інші.

Усіх згаданих стосується така санкція як позбавлення державних нагород. Строк застосування санкцій — десять років. Вони передбачають блокування активів, повне припинення торгівлі, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинку виконання економічних та фінансових зобовʼязань тощо.

Однак у переліку є три людини, до яких застосовують тільки одну санкцію (позбавлення держнагород) — це Юрій Бойко, російський диригент Юрій Башмет і ректор Московського державного університету імені Ломоносова Віктор Садовничий.

Ось решта людей із санкійного списку:

Василь Герелло — російський оперний співак;

Ілля Резнік — російський поет;

Вадим Писарєв — хореограф;

Сергій Карякін — член Ради федерації Федеральних зборів РФ;

Костянтин Григоришин — російський олігарх;

Петро Симоненко — екснардеп України;

Олег Волошин — екснардеп України;

Леонід Литвинов — екснардеп України;

Олександр Однораленко — працівник шахти з Макіївки;

Леонід Байсаров — екснардеп України;

Євген Горохов — ексректор Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

«Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», — додав президент Зеленський.