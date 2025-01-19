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У ніч проти 19 січня російська армія атакувала Україну 61 безпілотником типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел, що в РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 43 ворожих дрони з 61. Ще 15 безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків. Один БпЛА досі в повітрі, бойова робота триває.



Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.