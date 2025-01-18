Нардепа від «Батьківщини» підозрюють в допомозі з незаконним перетином кордону 18 чоловікам, троє з них не повернулись

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Правоохоронці повідомили про підозру чинному народному депутату, який організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих.

Про це повідомили в Держбюро розслідувань та Офісі генпрокурора.

У відомствах не називають імені фігуранта, але за даними джерел «Бабеля» йдеться про депутата від «Батьківщини» Костянтина Бондарєва.

За даними слідства, з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

Відомо про 23 випадки, коли на підставі таких листів 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього. Сам депутат в цей момент або вже перебував за кордоном, або не виїжджав із країни взагалі.

При цьому іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до пʼяти водіїв. Троє з цих «драйверів» не повернулись до України.

Нардепу повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Також народному депутату вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який передадуть для розгляду слідчим суддею.

Правоохоронці проводять обшуки у народного депутата та людей, які в такий спосіб виїжджали за кордон.