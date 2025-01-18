Нардепу Новинському заочно оголосили про підозру в держзраді

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Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань задокументували нові факти підривної діяльності народного депутата України VII—IX скликань Вадима Новинського.

Про це повідомляють СБУ та ДБР.

У пресрелізах правоохоронців не називають імʼя фігуранта, однак його можна ідентифікувати з матеріалів справи.

Колишній український політик та олігарх довгий час перебував у лавах Партії регіонів та «Опозиційного блоку». Після початку повномасштабної війни він чартерним рейсом виїхав до Європейського Союзу, де продовжив працювати на Москву.

За матеріалами справи, Новинський був на прямому звʼязку із патріархом РПЦ Кирилом (Володимиром Гундяєвим) і поширював кремлівську пропаганду в підпорядкованих йому релігійних громадах країн ЄС.

За даними ДБР, фігурант тісно спілкувався з Гундяєвим і підпорядковувався йому, був «куратором» від РПЦ і представником релігійної організації в Україні. Розслідування встановило, що екснардеп залучав іноземних парафіян, щоб дискредитувати державу на міжнародному рівні.

Новинському заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України.