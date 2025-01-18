СБУ повідомила про підозру ексведучому «Наш» і NewsOne Максу Назарову

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Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому ведучому підсанкційних телеканалів Назару Діордіце, також відомому під псевдонімом Макс Назаров.

Про це повідомляє СБУ.

Раніше «Суспільне», посилаючись на джерела у відомстві, писало про обшуки правоохоронців в помешканні Діодіце. Вони зібрали доказову базу й отримали висновки незалежних експертиз, які підтверджують антиукраїнську діяльність експрацівника мовників «Наш» і NewsOne, що належали Віктору Медведчуку та Євгенію Мураєву.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни Діордіца створив власний канал на YouTube, де продовжив поширювати кремлівську пропаганду. Він регулярно запрошував на свої ефіри проросійських «політекспертів», частина з яких зараз переховуються у РФ.

Під час інтерв’ю Макс Назаров разом із гостями студії виправдовували збройну агресію Москви та воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Частим гостем блогера був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом фігурант продовжив підривну діяльність.

За даними правоохоронців, обидва блогери намагалися публічно дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували ситуацію всередині держави. Неназваному фігуранту та Назарову повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.