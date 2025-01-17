Інавгурація президента США вперше за 40 років пройде в приміщенні

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Gage Skidmore / Flickr

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа пройде у приміщенні, а не на вулиці — вперше з 1985 року.

Про це сам Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Він пояснив це тим, що на США зараз насувається арктичний вітер, через що температура надворі буде низькою.

«Я не хочу, щоб люди постраждали чи були травмовані в будь-який спосіб. Це небезпечні умови для десятків тисяч правоохоронців, служб швидкого реагування, поліцейських та їхніх собак і навіть коней, а також для сотень тисяч прихильників, які перебуватимуть на вулиці», — написав Трамп.

Він розпорядився провести інавгурацію в ротонді Капітолія США, як це робив Рональд Рейган у 1985 році. Опісля Трамп разом із глядачами дивитиметься на президентський парад на арені Capital One.