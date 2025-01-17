Через російський удар по Кривому Рогу загинули чотири людини

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У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російських ракетних ударів, через які загинули чотири людини, ще 14 дістали поранень.

Про це повідомили МВС і Дніпропетровська ОВА.

Серед постраждалих четверо дітей: хлопчики 9 та 12 років, а ще дівчатка, одній з яких півтора року, іншій девʼять. У лікарні залишаються пʼятеро поранених. Троє у важкому стані.

Криворізьке медіа «Свої» назвало імена трьох жертв. Загинули 20-річний студент Олексій і його 61-річна бабуся Альона біля власного під’їзду. За життя тітки Олексія борються лікарі. Жертвою росіян також стала 45-річна вчителька музичного мистецтва криворізької гімназії Оксана.

У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто. Руйнувань зазнала й будівля навчального закладу. Поліція зареєструвала 47 заяв про пошкодження майна і продовжує приймати звернення людей та фіксувати наслідки воєнних злочинів Росії.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу обстрілу балістичними ракетами. О 12:14 і 12:29 повідомили про швидкісні цілі на Кривий Ріг.