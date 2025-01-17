СБУ повідомила про підозру шістьом окупантам, серед них — охоронець російського «воєнкора» Прилєпіна

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Правоохоронці повідомили про підозру шістьом військовим РФ, серед яких охоронець українофоба та російського «воєнкора» Прилєпіна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Наприкінці 2024 року фігуранти потрапили у полон до Сил оборони під час боїв на Покровському, Сіверському і Торецькому напрямках.

Одним з полонених виявився 32-річний росіянин, який охороняв кремлівського «воєнкора» Євгенія (Захара) Прилєпіна під час його поїздок до тимчасово окупованої частини території Луганської області.

За даними слідства, російський бойовик ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до батальйону «Зоря» терористичної організації «ЛНР». Там його призначили стрільцем-розвідником.

Спершу він воював проти сил АТО, а з 24 лютого 2022 року був серед тих, хто захоплював частини території Луганщини. Йому повідомили про підозру за участь у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Окрім нього, у справі є ще троє фігурантів. Як каже слідство, це зрадники з Луганщини, які у складі 88 та 2 мотострілецьких бригад РФ захоплювали Сєвероденецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Вони також будували фортифікаційні споруди для російських бійців, які штурмували Бахмут Донецької області.

Пізніше їх перекинули атакувати селища Білогорівку та Верхньокам’янське на Луганщині, де вони потрапили у полон до Сил оборони України.

Ще двоє підозрюваних бойовиків — мешканці тимчасово окупованої частини території Донеччини. Один з них спочатку чергував на російських блокпостах у Горлівці, а після 24 лютого 2022 року воював у районах Бахмуту й Покровська.

Другий — вступив до 123 окремої мотострілецької бригади військ РФ, де, будучи кулеметником, обстрілював позиції ЗСУ поблизу селищ Піски та Озарянівка. У грудні 2024 року обидва підозрюваних здалися в полон українським військам під час боїв під Торецьком.

П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді та колобораційній діяльності. Усім шістьом підозрюваним загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.