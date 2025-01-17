Поліція проводить сотні обшуків у 19 областях у справах про переправлення чоловіків за кордон
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Національна поліція України
Національна поліція України проводить понад 200 обшуків у справах про незаконний перетин кордону військовозобов’язаними.
Про це повідомляє Нацполіція.
Зловмисники переправляють чоловіків призовного віку за кордон шляхом шахрайства, підробки документів, неправомірного втручання в роботу електронних реєстрів та підкупу службовців.
Поліцейські за процесуального керівництва Офісу генпрокурора проводять обшуки в 19 областях України у причетних до цих схем. Подробиці оприлюднять після завершення слідчих дій, додали правоохоронці.
- Раніше українські правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків у межах першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Підозри отримали вже 45 людей.