Авіатакастрофа в Південній Кореї. У обох двигунах літака виявили пірʼя і кров

Новини

Група слідчих виявила пташине пірʼя і кров в обох двигунах літака Jeju Air, який розбився в Південній Кореї у грудні минулого року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнане з розслідуванням джерело.

Орієнтовно за чотири хвилини до авіакатастрофи один з пілотів повідомив, що літак зіткнувся з птахом, і заявив про надзвичайну ситуацію. Пілоти спробували посадити літак на протилежному кінці злітно-посадкової смуги.

За дві хвилини до зіткнення з птахом диспетчерська служба повідомила пілотів про «активність птахів» у цьому районі.

Влада Південної Кореї не прокоментувала, чи були пошкоджені обидва двигуни. Проте відеозаписи підтверджують зіткнення з птахами.