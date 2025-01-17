Авіатакастрофа в Південній Кореї. У обох двигунах літака виявили пірʼя і кров
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Група слідчих виявила пташине пірʼя і кров в обох двигунах літака Jeju Air, який розбився в Південній Кореї у грудні минулого року.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнане з розслідуванням джерело.
Орієнтовно за чотири хвилини до авіакатастрофи один з пілотів повідомив, що літак зіткнувся з птахом, і заявив про надзвичайну ситуацію. Пілоти спробували посадити літак на протилежному кінці злітно-посадкової смуги.
За дві хвилини до зіткнення з птахом диспетчерська служба повідомила пілотів про «активність птахів» у цьому районі.
Влада Південної Кореї не прокоментувала, чи були пошкоджені обидва двигуни. Проте відеозаписи підтверджують зіткнення з птахами.
- Літак Jeju Air розбився 29 грудня 2024 року під час посадки в міжнародному аеропорту «Муан». Тоді загинули 179 пасажирів, вижили лише двоє пілотів. Слідчі, які з’ясовують причини наймасштабнішої авіакатастрофи цивільної авіації в Південній Кореї, зосередяться на зіткненні з птахами та поломці шасі.
- Бортові самописці, або так звані чорні скриньки, у кабіні є ключовими для з’ясування причин катастрофи. Пристрої містять дані про роботу літака під час польоту і записи розмов між пілотами. Самописці припинили запис приблизно через чотири хвилини після того, як пілот авіалайнера компанії Jeju Air повідомив про зіткнення з птахами. Уряд Південної Кореї проаналізує, чому стався збій.
- Влада Південної Кореї почала спеціальну перевірку 101 літака Boeing 737-800 — усіх, що експлуатують в країні. Того ж дня з одним з таких літаків стався ще один інцидент — у Boeing 737-800, який працював на іншому рейсі, виявили проблему із шасі. Обійшлося без постраждалих.