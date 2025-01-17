Працівниця «Укрзалізниці», імовірно, передавала РФ інформацію про ешелони ЗСУ — їй повідомили про підозру

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Правоохоронці затримали працівницю «Укрзалізниці», яка, за версією слідства, надавала росіянам інформацію про ешелони ЗСУ. Їй повідомили про підозру в державній зраді та виправдовуванні російської агресії.



Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство каже, що фігурантка повідомляла росіянам про напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням Полтавської області — саме там жінка працювала головним бухгалтером «Укрзалізниці».



До 2014 року вона жила в Горлівці Донецької області, а після вторгнення РФ переїхала в Полтаву. Проте її чоловік залишився на тимчасово окупованих територіях, а після початку повномасштабної війни став воювати на боці РФ. Жінку завербували навеснві 2024 року.

Її чоловік був «звʼязковим» між фігуранткою і російськими спецслужбами. Отриману інформацію жінка передавала ФСБ — спочатку через свого чоловіка, а потім її вивели на прямий звʼязок з російським куратором.



Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.

Щоб отримати розвіддані, бухгалтерка використовувала службову документацію, з якою працювала. Також вона випитувала додаткову інформацію про перевезення у своїх колег.

Наразі жінку тримають під вартою — вона не має права на заставу. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці планують заочно повідомити про підозру її чоловіку.

Окрім того, вже провели комплексні заходи, щоб гарантувати безпечний рух ешелонів Сил оборони.