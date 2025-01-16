Зеленський назвав країни, які проти України в НАТО

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Проти вступу України до НАТО були США, Німеччина, Угорщина та Словаччина.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За його словами, ці чотири країни з різних причин поки що не бачать Україну в Альянсі.

Натомість Велика Британія підтримує приєднання України до НАТО і сприятиме їй на цьому шляху. Сторічне партнерство двох країн передбачає, зокрема, консенсус щодо членства України в НАТО.

Україна вважає, що найкращою гарантією безпеки є вступ у НАТО. Його не замінять двосторонні безпекові угоди, які Київ підписав уже з десятками країн, але вони також важливі для безпеки країни.

Володимир Зеленський раніше наголошував, що вступ України в Альянс стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». За його словами, Україна не хоче повертати собі право бути ядерною державою, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку» у вигляді членства в НАТО.