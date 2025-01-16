У словацькій школі учень влаштував різанину, є загиблі
- Автор:
- Оля Березюк
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У словацькому місті Списька Стара Вес учень влаштував різану в місцевій гімназії — двоє людей загинули.
Про це пише словацьке медіа Noviny.
Загиблі — 54-річна вчителька і 17-річний учень. Ще щонайменше двоє людей поранені, один з постраждалих у критичному стані в лікарні.
Нападник після атаки втік, але незабаром його затримала поліція. Він виявився 18-річним учнем гімназії.
Про мотиви нападника наразі нічого невідомо.