Велика Британія передасть Україні додаткове озброєння та допоможе економіці

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Лондон протягом кількох тижнів передасть Києву більше артилерії. Крім того, союзники поставлять нову систему протиповітряної оборони.

Про це повідомив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції.

«Ми активізуємо британську промисловість. Ми надаємо 150 стволів артилерії виробництва Sheffield Forgemasters, яка вперше за 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві та буквально за кілька тижнів почне постачатися в Україну», — розповів Стармер.

Країна-партнер передасть нову мобільну систему ППО «Грейтфул», її виробництво профінансували спільно з Данією. За словами премʼєра, Велика Британія продовжить тренувати українських військових на додаток до 50 тисяч солдатів, які вже закінчили навчання.

Британський урядовець анонсував, що у 2025 році його країна «надасть Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли». Крім того, Лондон запускає нову програму економічного відновлення України на £40 мільйонів.

Проєкт уможливить приватне фінансування підприємництва в Україні та має посилити малий і середній бізнес. Британські компанії зможуть інвестувати в Україну. Це торкнеться переважно підприємств, які підтримують «зелену» економіку, а також допомагають жінкам, ветеранам і маргіналізованим групам населення.